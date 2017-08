Anouk Wipprecht

ANOUK WIPPRECHT hosted by ARS ELECTRONICA



Begrüßung

Esther Mlenek, Bildrecht

Zur Ausstellung

Gerfried Stocker, Ars Electronica

im Gespräch mit Anouk Wipprecht, Künstlerin



Als Vorgeschmack auf das diesjährige Ars Electronica Festival zeigt Bildraum 07 die Arbeiten der niederländischen Fashion-Tech-Designerin Anouk Wipprecht. Mode ist für Wipprecht mehr als Stoff, Schnitt und Farbe – sie ist in erster Linie Ausdrucks- und Kommunikationsmittel, das sie elektronisch und interaktiv gestaltet. Ihre Kreationen umfassen Wearables und Robotik, integrieren Mikroprozessoren und greifen aktuelle Forschungsschwerpunkte im Bereich der Neurowissenschaften auf. Das im Bildraum 07 gezeigte Hightech-Modell „Agent Unicorn“ misst per EEG die Stressbelastung des Trägers und kann mit der Umgebung interagieren, während das von Anouk Wipprecht erstmalig in Österreich präsentierte Design „SpeakerDress“ den Körper in eine mobile HiFi-Anlage transformiert.



Ausstellungsdauer: 25. August – 9. September 2017



Erweiterte Öffnungszeiten im Rahmen des Ars Electronica Festivals:

Samstag, 9. September, 11–16 Uhr



Eine Kooperation der Bildrecht mit Ars Electronica Festival 2017.