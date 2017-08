Kunstraum am Schauplatz

Finissage Blue Bayou

Fotocredits: Ausstellungsplakat

Nino Sakandelidze

Jürgen Kleft



BLUE BAYOU

Meine Haare gleichen dem Moos das hier von den Bäumen hängt wie anderswo in der Welt die Blätter. Überhaupt verschwindet meine Gestalt unaufhaltsam, mehr und mehr, im mich umgebend Sumpf. Die nasse Luft ist schwer, drischt in mich, erdrückt mich, verwäscht meine Konturen zu Schlieren. Form hat hier keine Bedeutung mehr, ich kann nicht mehr sagen wo ich bin, und ob ich es bin, ich kann es nur mehr erahnen.

Es wäre verdammt nicht schlecht mein Kanu hier zu haben, ich hätte es nicht verheitzen sollen. Jetzt warte ich auf die Alligatoren – hier in den Blue Bayou.