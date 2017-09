Hamerlingpark, 1080 Wien

200 Jahre/2 Räder: CycleCinemaClub im Hamerlingpark

01.09.2017 20:30h



200 Jahre nach seiner Erfindung ist das Fahrrad aus keinem Lebensbereich mehr wegzudenken und weit mehr als nur ein smartes Nahverkehrsmittel, je nach Vorliebe Fetischobjekt, Extremsportgerät, Repräsentanz einer politisch-ökonomischen Haltung, Symbol einer Jugendkultur und Erkennungszeichen einer Community, die denkbar bunt zusammengewürfelt ist. Gemeinsam mit dem CycleCinemaClub packen wir Leinwand und Picknickkorb im Hamerlingpark aus und gratulieren zum runden Geburtstag (siehe auch: TAGTOOL ON TOUR) mit einem fahrradtauglichen und äußerst leichtgängigen Kurzfilmprogramm, das das Fahrrad in seinen vielen Facetten feiert. (Schlechtwetterinfo und Programm siehe unten!)



Muskelkraft oder Elektroantrieb? Während sich abseits der Autobahn die Geister an den technologischen Vorlieben scheiden, wie die Schweizer Filmemacherin Rhona Mühlebach mit knochentrockenem Humor über einen missglückten Pärchenausflug erzählt (siehe Filmtrailer), stellt sich diese Frage im CycleCinemaClub nicht. Hier ist sowohl als auch gefragt: In Wiens ressourcenschonendem Pop-up-Kino wird beim Filmschauen kräftig in die Pedale getreten, denn der Strom für die Filmvorführung wird – fernab jeder Steckdose – mit Hilfe von Stromgeneratorrädern selbst erzeugt.



Für Erfrischung sorgt wie.bitter, das blutrote und »sanft wehmütige Wermutgetränk« (FALTER), das eure Geschmacksnerven beglücken wird, solange der Vorrat reicht.



LOCATION & INFOS



8., Hamerlingpark • Straßenbahn 2/5/33 (Albertgasse) • Autobus 13A (Lederergasse/Theater in der Josefstadt + 5 min Fußweg) • U6 (Josefstädter Straße + 5 min Fußweg) • anzeigen in Stadtplan Wien



Wir picknicken! Bring deine eigene Picknickdecke und deinen Picknickkorb.



Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am Ausweichspielort im Volkskundemuseum Wien statt (8., Laudongasse 15-19). Aktuelle Informationen erhältst du am Veranstaltungstag auf Facebook bzw. telefonisch unter +43 650 5090050.



Eintritt frei!





FILMPROGRAMM

Filmlänge: 67 min. Filmgespräch mit Rhona Mühlebach & Simon Mühlebach (ABSEITS DER AUTOBAHN) im Anschluss an das Screening. Das Filmprogramm ist jugendfrei – bring deine Familie mit!



CYCLOPÈDES • Mathieu Epiney • CH 2014 • 4’40 • kein Dialog

BICYCLE SAMBA • Sophie Clements & John Hendicott • UK 2005 • 2′ • kein Dialog

THERE’S A FLOWER IN MY PEDAL • Andrea Dorfman • US 2005 • 4′ • eOF

DONA FÚNFIA • Margarida Madeira • PT 2013 • 2’15 • OmeU

PAPER BOY • Mik Gaspay • US 2013 • 3′ • kein Dialog

VELODROOL • Sander Joon • EE 2015 • 6’15 • kein Dialog

BYKETROUBLE • Carola Dertnig • AT/US 1998 • 5′ • kein Dialog

COOL UNICORN BRUV • Ninian Doff • UK 2013 • 1’45 • eOF

PAINTING REALITY • AKIZ • DE 2011 • 1’20 • kein Dialog

EXKURSUS ON FITNESS • Josef Dabernig • AT 2010 • 12′ • stumm

RASTOS DE PO • Rui Neto • PT 2013 • 4’45 • OmeU

ABSEITS DER AUTOBAHN • Rhona Mühlebach • CH 2014 • 20′ • dOF > TRAILER