Kunstraum NOE

Performatorium

Fotocredits: Elizabeth Ward , everything is in everything © Paula Court

Labor für eine zeitgenössische performative Praxis



Workshopreihe DO 14 09 – SO 17 09 2017

Folgetermine 2017: FR 20 10 2017 und FR 01 12 2017



Fokus des Performatoriums ist die Etablierung einer Performance-Plattform innerhalb der lokalen Kunstszene Wiens. Sie dient der langfristigen Förderung des Diskurses und Austausches über zeitgenössische künstlerische Praxis im performativen Bereich. Heterogene Arbeitspraxen werden diskutiert und können erprobt werden. Das Performatorium versteht sich als Labor der praxisorientierten Forschung zur Performancekunst und der möglichen Weiterentwicklung des Performance-Begriffs, als Raum für den Austausch, für das voneinander Lernen und für die kollektive Produktion performativen Wissens.



Von Speeddating über Sprechtraining, Übungen für den performativen Alltag bis hin zu antifaschistischem Ballett. Das viertägige Programm bietet Raum für Körperarbeit, Theorie und Diskussion sowie weitere Workshops zu künstlerischen Strategien und Werkzeugen und richtet sich an Künstler_innen im performativen Bereich, aber auch an sonstige Personen, die an einer intensiven Auseinandersetzung mit künstlerischer performativer Praxis interessiert sind. Der White Cube des Kunstraum Niederoesterreich öffnet sich der künstlerischen Arbeitspraxis.



Das Performatorium wird mit einer Workshopreihe eröffnet, gefolgt von regelmäßig alle sechs Wochen stattfindenden Peergroup-Treffen.



Workshopleiter_innen:

Dani Kouyaté, Elizabeth Ward, James Leadbitter, Sylvi Kretzschmar, Marlies Surtmann und Olivia Jaques



Kurator_innen:

Marlies Surtmann und Olivia Jaques



Nähere Informationen zum Programmablauf unter: http://www.kunstraum.net/de/programm/298-performatorium



ANMELDUNG

Der Unkostenbeitrag für alle vier Tage beträgt 50 €.

Die Anmeldung ist erst nach Überweisung dieses Betrags gültig und nur für die gesamte Dauer der Workshopreihe möglich.

Anmeldung bis spätestens FR 07 09 2017 via E-Mail an: nina.kohlbauer@kunstraum.net



Die Teilnehmer_innenzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Die Workshopreihe wird in deutscher oder englischer Sprache abgehalten.



Das Performatorium ist Teil der diesjährigen Performancereihe: http://www.kunstraum.net/de/programm/290-performancereihe-2017





Kunstraum Niederoesterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien

Öffnungzseiten: DI-FR 11-19H, SA 11-15H, Eintritt frei.