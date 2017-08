RaumD / Q21

PBOWERBIRD – Animal Art

PBOWERBIRD-Animal Art http://or-om.org/animalart.pdf



Die Installation thematisiert die Evolution der Kunst in Inhalt und Ästhetik. Auf dem Planeten bilden sich nacheinander 3 Evolutionsstufen:



1. Stufe: Animal Art

2. Stufe: Menschliche Kunst von der Frühgeschichte bis heute in allen inhaltlichen und ästhetischen Differenzierungen

3. Stufe: Universale Allkunst (Or-Om-Kunst)* Synthese aller bisherigen Kunstformen in einem neuen universalen Zusammenhang* Manifest der Or-Om-Kunst* http://or-om.org/_wp/arttheory/manifestderor-om-kunst/ *Vollendete Kunst https://goo.gl/G4RNgD

