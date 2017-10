Blue bleu blau blu

Fotocredits: Biennale Austria

Der Verein Biennale Austria präsentiert vom 16. – 22. Oktober 2017 im AUSSTELLUNGSRAUM, Gumpendorfer Strasse 23, 1060 Wien in der Ausstellung "blue bleu blau blu 2017 Vienna“ Positionen von Künstlerinnen und Künstler aus Ägypten, Australien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Israel, Italien, Kenya, Niederlande, Russland, Schweiz, Serbien und Österreich zum Thema BLAU.



„Leonardo da Vinci beschreibt das Wesen und die Wirkung der Farbe BLAU als immateriell, BLAU ist keine Farbe der Luft, sondern eine metaphysische Mischung des Sonnenlichts mit der „Schwärze der Weltfinsternis“. Für Goethe war BLAU eine der zwei reinen Farben.



BLAU ist eine der Lieblingsfarben vieler Menschen, da sie Ruhe und Harmonie ausstrahlt. BLAU wird mit Ausspannen, Ausruhen „der BLAUE Montag“, „die Fahrt ins BLAUE“ assoziiert.

BLAU als Sinnbild der unbegrenzten Dimensionen, der Distanz, der Ferne, des Himmels und des Wassers.



BLAU steht für Sicherheit, für Tradition, BLAUE Kleidung ist unauffällig, korrekt, eine Farbe des arbeitenden Volkes.

BLAU symbolisiert Geist und Ordnung, Gesetz und Macht. BLAU ist in der christlichen Tradition die Farbe von Maria. Das BLAUE Kleid und der BLAUE Mantel weisen Maria als Himmelkönigin aus.

Der französische Künstler Yves Klein ließ sich das von ihm entwickelte Ultramarinblau unter der Bezeichnung „International Klein Blue“ patentieren.



Und wer kennt sie nicht die „BLAUE Stunde“, in der das besondere intensive BLAU des Himmels die Dichter und Romantiker schon seit Jahrhunderten in literarische Verzückung versetzt.“

(Elisabeth Rass)





blue bleu blau blu

2017 Vienna

AUSSTELLUNGSRAUM

Gumpendorfer Strasse 23

1060 Wien



Eröffnung: 16. Oktober 2017, 18:00 Uhr

Eröffnung: Herwig Maria Stark (Verein Biennale Austria)







Inna ARTEMOVA | Eskild BECK | Melita BIBER-NUTA | Jürgen BLEY |

David BOSKOVICH | Kristina BREITENBACH | Mike & Madeleine BÜLOW |

Grigori DOR | Ingrid HALTER | Soha Abou HUSSEIN | Mario KICKER |

Ulrich KIRSCH | David KÖFLER | Gabriel KÖFLER | Inge KREUZER |

Donna LOUGHER | Christina Maj LUNDQVIST | Regina MERTA |

Sybille NEUMEYER | Lita POLIAKOVA | Mimi RITZLER | Carmen SCHWARZ |

Alexandra SPYRATOS | Diego VALENTINUZZI | Gisela ZIMMERMANN





Ausstellungsdauer: 16. – 22. Oktober 2017



Öffnungszeiten: DI - SA 14:00 – 20:00 Uhr, SO 11:00 – 14:00 Uhr