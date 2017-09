Volkertmarkt, 1020 Wien

Videonomad am Volkertmarkt

02.09.2017 20:00h



Fotocredits: Jeannette Ehlers (DEN), How Do You Talk About Three Hundred Years In Four Minutes, 4 Min

Der 2011 in Tunesien gegründete Verein VIDEONOMAD projiziert auf Einladung von philomena+ Videos von Künstler_innen aus Afrika und der afrikanischen Diaspora unter freiem Himmel

am Wiener Volkertmarkt

am Samstag, dem 2. 9.2017, 20 Uhr

(bei Regenwetter im GB*-Lokal, Volkertplatz 9, 1020)



Videos:

Younes Baba-Ali (MAR), Maroccan Anthem, 2 Min 12 Sec

Mara Niang (SEN/AUT), Save the people, 4 Min 1 Sec

Jeannette Ehlers (DEN), How Do You Talk About Three Hundred Years In Four Minutes, 4 Min

Chris Saint Martin (USA): Carrera, 5 Min 16 Sec

Lerato Shadi (ZAF/DEU): Matsogo, 5 Min



Die Videonomad-Gründerin Tobi Ayedadajou (BEN/DEU) sowie der in Österreich lebende Künstler Mara Niang (SEN/AUT) werden bei der Performance anwesend sein und gerne auf Fragen aus dem Publikum antworten.



Veranstalterin: philomena+



Eintritt frei!

Jeder ist eingeladen!



www.videonomad.global

www.philomena.plus