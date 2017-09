Ringturm Ausstellungszentrum

Aktualität der Architektur der 1960er-Jahre in Europa

Im Rahmen der aktuellen "Architektur im Ringturm"-Ausstellung lädt der Wiener Städtische Versicherungsverein zum Podiumsgespräch "Aktualität der Architektur der 1960er-Jahre in Europa" mit Bojan Kovačević (Kurator) und Boris Podrecca (Architekt).



Moderation: Adolph Stiller (Ausstellungskurator)



Die Ausstellung ist noch bis 8. September bei freiem Eintritt zu sehen.



Begleitend zur zehnten künstlerischen Verhüllung des Ringturms im Sommer 2017, für die der serbische Künstler Mihael Milunović gewonnen werden konnte, widmet sich der Wiener Städtische Versicherungsverein dem architektonischen Wirken von Aleksej Brkić (1922–1999), einem bedeutenden Wegbereiter der serbischen Moderne. Die Reihe „Architektur im Ringturm“ präsentiert zahlreiche Bauten des Belgrader Architekten, die heute zu den Eckpfeilern der Architektur Serbiens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählen. Brkić formte die Szene als führende Figur ebenso nachhaltig wie zum Beispiel Bogdan Bogdanović oder Mihajlov Mitrović, mit denen er zeitlebens in engem Austausch stand. Als umfassend tätiger Künstler zählt er zu den außergewöhnlichen Protagonisten seiner Zeit, die als Architekten, Publizisten, Lehrer und Künstler nicht nur die unmittelbar nachfolgende Generation geprägt haben. Zeitgleich mit der Architekturausstellung sind im Ausstellungszentrum Werke von Mihael Milunović zu sehen. Beleuchtet wird auch das Schaffen von Robert Hammerstiel, der im serbischen Vršac geboren wurde und im Jahr 2007 für die Verhüllung des Ringturms verantwortlich zeichnete.