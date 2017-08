dotdotdot 24.8.

Filmischer Kommentar zur aktuellen Sonderausstellung des Volkskundemuseum Wien MILLIONAIRES OF TIME … ROMA IN DER OSTSLOWAKEI. Im zweiten Teil der von dotdotdot, Ethnocineca - International Documentary Film Festival Vienna und Transition International Queer Minorities Film Festival gestalteten Filmreihe werden Geschlechterrollen und Traditionen hinterfragt.



Ausgehend von der Geschichte ihrer eigenen Großmutter reflektiert die portugiesische Filmemacherin Leonor Teles die Rolle emanzipierter Frauen in Roma Communities. Pedro Branco zeichnet in einer fesselnden Montage aus Fotografien und Videoaufnahmen das Porträt der Romni Julia, die drei Roma Siedlungen als Matriarchin vorsteht. Durch das gewitzte Spiel mit typischen, klischeehaften Inszenierungen erzählt Rozálie Kohoutová in ihrem Film im Film durch einen vermeintlich fiktiven Plot die Geschichte einer komplizierten Liebe. Denn durch sein Coming-out gefährdet der schwule Rom David sein Ansehen als Aktivist einer Roma-Menschenrechtsbewegung.





FILMPROGRAMM



VORFILM: HARMONISCH MOLL V • Désirée Dix, Lisa Punz & Valentina Tschismarov • AT 2014 • 10′ • dOF

JULIA, ROMANI MATRIARCH • Pedro Branco • PT 2013 • 12' • OmeU

RHOMA ACANS • Leonor Teles • PT 2012 • 14' • OmeU

ROMA BOYS, THE LOVE STORY • Rozálie Kohoutová • CZ 2009 • 35' • OmeU



Filmgespräch mit den Filmschaffenden im Anschluss an das Screening. Moderation: Gilda-Nancy Horvath (Romblog Austria).