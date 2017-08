200 Jahre/2 Räder: Tagtool On Tour

18.08.2017 20:30h



Auf dem Fahrrad ins Festivalfinale: Zieh mit dotdotdot und der Tagtool-Crew durch den 8. Wir machen unser Grätzl bunt und füllen die Fassaden mit Geschichten!



Zum runden Geburtstag des smarten Nahverkehrsmittels (und so viel mehr) packen wir den Projektor aufs Fahrrad. Unsere Tagtool-Tour ist Workshop, Filmprojektion, Instant-Graffiti, Installation und Intervention im öffentlichen Raum zugleich.



Gehen oder radeln. Mitgestalten und mit der schlauen Tagtool-App eigene Gestalten und Geschichten am Tablet entwerfen oder zuschauen und die bunten Bilder genießen. Alle sind herzlich eingeladen, sich mit uns auf Tour durch unsere Nachbarschaft zu begeben, unbekannte Ecken zu entdecken und sie in einem neuen Licht zu sehen.



Für Erfrischung unterwegs sorgt wie.bitter, das blutrote und »sanft wehmütige Wermutgetränk« (FALTER), das eure Geschmacksnerven beglücken wird, solange der Vorrat reicht.





INFOS

Infos zu Tagtool, Tour, Teilnahme und Schlechtwetter-Ersatztermin:

http://dotdotdot.at/programm/tagtool-on-tour/



Die Teilnahme ist frei! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Tour dauert ca. 2 Stunden und führt uns über verschiedene Workshop-Stationen durch den 8. Wir starten um 20:30 Uhr am Jodok Fink Platz, 1080 Wien und halten euch auf Facebook auf dem Laufenden, wo wir gerade sind. Es ist jederzeit möglich dazuzustoßen.





BARRIEREFREI

---------------------

• Schwellenloser Zugang zu allen Veranstaltungsorten

• Kommunikationsassistenz in Gebärdensprache (ÖGS) (in Kooperation mit Verein BAFF)