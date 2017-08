Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 18.8.

Fotocredits: Filmstill: VIEL LAUTER KANN ICH NICHT SCHREIEN, Robert Cambrinus, AT 2012

Was macht man als reformorientiertes Unternehmen, das einen Haufen unkündbarer MitarbeiterInnen am Hacken hat? »Wir gehen in den Schmerz, bevor er kommt«, so einer der Verantwortlichen bei der Österreichischen Post. Privatisierung, Sparpakete und globale Krisen treffen jene Menschen am stärksten, die bereits armutsgefährdet oder manifest arm sind. Ihre Stimmen gehen unter, während TV- und Internetbilder aus aller Welt unseren Alltag durch- und überfluten. Wie steht Globalisierung mit der eigenen Realität in Beziehung? Wie mit der eigenen Person, dem eigenen Sehen, Hören, Verstehen?



8x8x8 ICH SEHE KEINE KRISE ist Teil der dotdotdot Filmreihe 8x8x8 – EINE FORMEL FÜR DIVERSITÄT IM ÖSTERREICHISCHEN FILM?

http://dotdotdot.at/schwerpunkt/rueckblicke-ausblicke-8x8x8





FILMPROGRAMM



YO NO VEO CRISIS • David Krems & Teresa Martín • AT 2014 • 15′

WIR SIND DIE MUTANTEN • Konrad Wakolbinger • AT 2013 • 15′

DIE ARBEITERINNEN VERLASSEN DIE FABRIK • Katharina Gruzei • AT 2012 • 11′

OF STAINS, SCRAP AND TIRES • Sebastian Brameshuber • AT 2014 • 19′

EMBARGO • Johann Lurf • AT 2014 • 10′

VIEL LAUTER KANN ICH NICHT SCHREIEN • Robert Cambrinus • AT 2012 • 11′



Filmgespräch im Anschluss an das Screening!