Volkskundemuseum Wien

Fotocredits: Filmstill: DU, MEINE KONKRETE UTOPIE, Zara Pfeifer, AT 2017

Wem gehört die Stadt? Die Kamera heftet sich an die Fersen der ParkourläuferInnen, die die Besetzung des öffentlichen Raumes auf der Donauplatte oder in Aspern ganz buchstäblich umsetzen. Sie wählt die Peripherie und den Flughafen als ihren Aufenthaltsort, dort wo Teenager von der Ferne fantasieren. Sie dokumentiert im modernistischen Wohnprojekt Alt-Erlaa eine bis heute gelebte Utopie aus Beton und Neonröhren, Geselligkeit und Freizeitspaß. Es ist die Suche nach Schwerelosigkeit im zunehmend enger werdenden Raum der Großstadt. Oder zumindest die Sehnsucht danach.



8x8x7 DU, MEINE KONKRETE STADT ist Teil der dotdotdot Filmreihe 8x8x8 – EINE FORMEL FÜR DIVERSITÄT IM ÖSTERREICHISCHEN FILM?

http://dotdotdot.at/schwerpunkt/rueckblicke-ausblicke-8x8x8





FILMPROGRAMM



EIN EINFACHES EREIGNIS • Arash T. Riahi • AT 2011 • 6′

OBDACHLOS – ZUHAUSE AM RANDE DER GESELLSCHAFT • Anja-Therese Salomon • AT 2016 • 17′

SCHWERELOS • Jannis Lenz • AT 2016 • 9′

CHRISTOPH & LOLLO: DIESE STADT • Christoph & Lollo • AT 2011 • 6′

DIE UND DER VON DA UND DORT • Lisa Weber • AT 2011 • 11′

ABSENT • Nikki Schuster • AT • 6′

WASSER AUS KORN • Josephine Ahnelt • AT 2013 • 13′

DU, MEINE KONKRETE UTOPIE • Zara Pfeifer • AT 2017 • 10′



Filmgespräch im Anschluss an das Screening!