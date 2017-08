Comics-Box, U4 Pilgramgasse, bei Redergasse 1/Wientalterrasse, 1050 Wien

Daumen zücken und Film ab!

01.09.2017 16:00h



Fotocredits: ÖD

Die COMICS-BOX der GB*5/12, das Bezirksferienspiel und ÖD - Österreichisches Daumenkino laden am 1.9.2017 ab 16 Uhr zum Daumenkino-Workshop.



Insgesamt 16 ZeichnerInnen haben bereits ihre Geschichten zum Leben erweckt und gemeinsam die erste österreichische Daumenkino-Anthologie erstellt. Einen Nachmittag lang teilen sie mit allen Interessierten ihr Wissen und zeigen wie’s geht.



Alle TeilnehmerInnen sind eingeladen, die Ergebnisse in der „Ausstellung als Saisonrückblick“ im Amtshaus Margareten einem breiteren Publikum präsentieren. Diese wird am 5.12. um 17:30 Uhr eröffnet und ist anschließend zwei Wochen in der Schönbrunner Straße 54 zu sehen.



Daumenkino-Workshop

Fr, 1.9.2017 ab 16 Uhr rund um die COMICS-BOX

U4 Pilgramgasse, bei Redergasse 1/Wientalterrasse

Die Teilnahme ist kostenlos!

Anmeldung: eric@chinaman.at



Ausgabe 1 von ÖD (4 Daumenkinos mit 8 Filmen) ist natürlich in der COMICS-BOX ausleihbar.



Was ist die COMICS-BOX?



Die COMICS-BOX, ein Projekt der Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 5. und 12. Bezirk, verleiht an 4 Tagen der Woche Comics zum Lesen vor Ort. Über 800 Comics aus verschiedensten Genres und in mehreren Sprachen stehen zur Verfügung.



Die COMICS-BOX wurde in Zusammenarbeit mit der österreichischen Comicszene etabliert und versteht sich als Servicestelle für grafische Literatur. Sie ist Erholungsraum, Treffpunkt, Veranstaltungsort sowie Infodrehscheibe und Plattform - mit Schwerpunkt auf der österreichischen Comics-Szene. Ziel des Projekts ist es, die Aufenthaltsqualität vor Ort zu stärken, Kommunikation zu fördern und ein attraktives und kostenloses Kulturprogramm zu bieten.



Di+Do 10-13 Uhr & Mi+Fr 16-20 Uhr

Mehr Informationen: www.gbstern.at und facebook.com/Comics.Box.Vienna