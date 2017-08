Sommeratelier im August 2017

Fotocredits: Christoph Spranger, © mumok

Für alle zwischen 6 & 12 Jahren

Täglich, 22. August 2017 bis 25. August 2017, 10:00 - 13:00



Jeden Tag ein anderes Programm: Am Dienstag rührst Du frisches Plastilin an. Am Mittwoch baust Du Scheuchen aller Art – für Vögel, Katzen, Hunde und Co. Am Donnerstag wird’s bunt, denn die Farbe landet satt auf Deinem Papier. Und am Freitag bauen wir unsere eigene Stadt!

Dienstag: Plastilin



Wir stellen gemeinsam Plastilin her – in großen Mengen und in vielen unterschiedlichen Farben. Dann kann nach dem Ausstellungsbesuch, bei dem wir auf die Suche nach Skulpturen von

Künstler_innen der Moderne gehen, nach Lust und Laune geknetet und geformt werden.

Mittwoch: Scheuchen



Am Mittwoch verjagen wir nicht nur die Raben. Aus Holzstangen und Stoffen bauen wir die scheußlichsten Scheuchen. Und wenn wir Lust haben, bemalen wir sie noch!

Donnerstag: Malen



Am Donnerstag wird es klassisch: Das mumok Atelier stellt zur Verfügung, was es an Malmaterialien zu bieten hat. Von dünnen, dicken, weichen, harten Pinseln, Bürsten oder Schwämmen, von selbst gemachter Eitempera bis zur farbintensiven Gouache steht alles bereit. Zur Anregung schauen wir die Bilder in der Ausstellung an.

Freitag: Stadtbaustelle



Für alle Kunstarbeiter_innen, Schwerbastler_nnen, Hochbauartist_innen und Spezialist_innen in Sachen Kleben, Heften, Schneiden und Konstruieren: ihr lasst Türme bis zum Himmel wachsen und hebelt mit Euren Ideen die Logik, die Statik und die Langeweile aus.





In Zusammenarbeit mit

wienXtra-ferienspiel



Teilnahme frei / erwachsene Begleitpersonen: € 11 bzw. € 6 (ermäßigt)

Anmeldung erforderlich