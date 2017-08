RaumD / Q21

Ivana Pegan Bace: The Dark Places

Sound Installation im Raum D / Q21

Eintritt frei



Ivana Pegan Baće's Installation “The Dark Places” setzt sich mit mentalen Assoziationsketten auseinander, bei denen Textphrasen in Sprechblasen mit Liedern gekoppelt sind, die die Künstlerin singt und als Soundteppich per Kopfhörer BesucherInnen durch den Raum führen.



Allen Texten und Liedern gemeinsam ist eine melancholische Grundstimmung, die Themen wie Schmerz, Verlangen und unerfülltes Begehren verhandeln. In einem der Lieder rezitiert die Künstlerin etwa Heinrich Heines Gedicht „Der Asra“ über die unerfüllte Liebe eines Sklaven zu einer Sultanstochter, aber auch PJ Harveys Song „Who Will Love Me Now“ dient als Grundlage für eine musikalische Projektion von Sehnsüchten.



Das Unterbewusste wird durch die einzelnen leuchtenden Sprechblasen angeregt, verborgene oder unterdrückte Wunschvorstellungen zu deuten, die oftmals mit Schmerz verbunden sind und das Individuum herausfordern, sich der Realität zu stellen. Text- und Soundcollage verquicken somit unterschiedliche Bewusstseinsebenen, die durch visuelle, auditive und linguistische Reize getriggert werden.



Ivana Pegan Baće ist im Rahmen der West Balkan Kooperation mit dem BMEIA im Juli und August als Artist-in-Residence zu Gast im Q21/MQ.