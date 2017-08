Lucas Bambozzi: Multitude

Artist-in-Residence Lucas Bambozzi dreht eine Filmsequenz, die eine Menschen-Masse (Multitude) jeden Alters, Geschlechts oder Nationalität porträtiert.



Die Aktion ist Teil seines laufenden Kunstprojekts "Multitude", in dem Lucas Bambozzi verschiedene Menschen-Massen und deren Charakteristika abbildet, die er in verschiedenen Städten, Orten und Gemeinden getroffen hat.



2006 begann Lucas Bambozzi mit dieser Serie als ortsspezifisches und kontextbezogenes Filmprojekt für großformatie Projektionen. Die Bilder thematisieren manchmal die Angst vor dem Unbekannten, manchmal die Macht der Gemeinschaft, und das Zu- und Abnehmen des Gemeinschaftssinns in einer Menschenmenge.



Jede_r Teilnehmer_in erklärt sich damit einverstanden, dass das gefilmte Material für zukünftige Ausstellungen, Projektionen und Screenings verwendet werden darf.



Lucas Bambozzi ist Multimedia-Künstler und Forscher aus São Paulo, Brasilien. Seine Arbeiten wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen in über 40 Ländern gezeigt.



More about the project:

General info: http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/multitude-brava-gente

Multitude (original project - São Paulo - Sesc - documentation) - 2' 20" https://www.youtube.com/watch?v=buiF28-dziU

Multitude (making of - Rio de Janeiro - installation in Buenos Aires) - 1' 40" https://vimeo.com/126977921

Multitude (excerpt - São Paulo) - 1' 20" https://vimeo.com/67485121

Multitude (making of - São Paulo) - https://vimeo.com/74349825 - 3' 20"