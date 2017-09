Work It, Feel It: Ergonomic Futures von Tyler Coburn

Fotocredits: Danilo Correale, Boosted, 2014 (Detail) Courtesy the artist and Galleria Raucci/Santamaria, Napoli/Milan. Copyright the artist

"Ergonomic Futures" ist ein vielschichtiges künstlerisches Projekt, das die zeitgenössische Fitness aus dem Blickwinkel spekulativer Zukunftsszenarios betrachtet. Welchen zukünftigen Gesellschaftmodellen entsprechen welche neuen, menschlichen Körper? Inwiefern könnten diese Spekulationen die heutigen Normalisierungen des Körpers anders deuten?



Die Lecture basiert auf zahlreichen Gesprächen, die der Künstler mit Paleoanthropologen, Ergonomen, Evolutionsbiologen und Genetikingenieuren geführt hat.



Sprache: Englisch

Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier



Diskursprogramm

TODAY’S TOMORROWS

Wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen? Wie kann man heute agieren, um das kapitalistische Selbstverständnis, Deregulierung sowie die geographische und genderspezifische Aufteilung der Arbeit in Frage zu stellen und Alternativen zu entwerfen?