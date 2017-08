Europäisches Forum Alpbach, Congress Centrum Alpbach, 6236 Alpbach

Sediments of Union

Die Angewandte beim Europäischen Forum Alpbach



Die diesjährige Ausstellung der Universität für Angewandte Kunst Wien beim Europäischen Forum Alpbach zeigt Arbeiten von Studierenden und Lehrenden der von Brigitte Kowanz geleiteten Klasse für »Transmediale Kunst«. Konflikt und Kooperation, das Generalthema des Europäischen Forum Alpbach 2017, ist auch in der Kunst ein zentrales Thema - nicht nur zwischen den im System Kunst agierenden Personen und Institutionen.



Die Kunst selbst, die ja als solche erst in intellektueller, sensueller und emotionaler Beziehung zu RezipientInnen entsteht, initiiert und formatiert Konflikt und Kooperation durch deren Rezeption. Die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk eröffnet den RezipientInnen Felder für Konflikt und Kooperation einerseits auf der intrinsischen Ebene, also Konflikt mit sich selbst und seinen eigenen Haltungen, die oft genug erst über die Kunst einer Reflexion unterzogen werden, sowie Kooperation im Sinne der inneren Abwägung und Verhandlung eigener, untereinander nicht immer kompatibler Werteskalen. Andererseits kommuniziert Kunst, wie Herbert Marcuse sagte, auch Wahrheiten, die sonst in keiner anderen Sprache kommunizierbar sind. Dadurch ist sie auch in der Lage, soziale Prozesse auf eine Art in Gang zu setzen, die Konfliktlinien decouvriert und dennoch Raum für konstruktives Handeln, für Kooperation schafft; weil die Kunst zwar Behauptungen aufstellt, diese aber nichts Abschließendes, Endgültiges an sich haben, sondern zur Auseinandersetzung, zur Kommunikation einladen und auffordern.



Das Prinzip der Kunst ist jenes der Offenheit, bei der die einem Kunstwerk innewohnende Wirkungsmacht erst in der Beschäftigung mit ihm Stärke und Richtung erhält. Kunst wird definiert durch Ambiguität. Im Umgang mit ihr lernt man den Umgang mit Mehrdeutigkeit und Unsicherheit - eine Qualifikation, die heute notwendiger denn je erscheint, wo allerorten Demagogen und Populisten dem Volk weismachen wollen, komplexe Probleme mit einfachen und eindimensionalen Antworten lösen zu können.



Gerade unsere Wissensgesellschaft, die trotz des dramatisch gestiegenen Volumens an digital gespeichertem und theoretisch verfügbarem Spezialwissen immer weniger in der Lage scheint, die drängenden und hochkomplexen Herausforderungen unserer Zeit in der notwendigen Geschwindigkeit zu bewältigen, braucht die Fähigkeit zur nichtlinearen, multiperspektivischen Sicht auf die Welt. Der Blick, welcher diese Sichtweise ermöglicht, ist der Blick der KünstlerInnen und jener, die es gewohnt sind, sich mit Kunst auseinanderzusetzen.



Gerald Bast

Rektor Universität für angewandte Kunst Wien

August 2017







Studierende der Transmedialen Kunst, setzen sich genau diesen Zuständen aus und arbeiten ein Semester lang zum Thema „Konflikt & Kooperation“. Sie produzieren speziell für den Ort Alpbach künstlerische Arbeiten, die in einem Ausstellungsrundgang frei zugänglich sind und konfrontieren sich und das Publikum mit brennenden gesellschaftspolitischen Fragestellungen.

Welche Rolle darf, soll und muss die Kunst während des Europäischen Forum Alpbach einnehmen? Wie können Repräsentationsmechanismen hinterfragt und diejenigen, die nicht anwesend sind, hörbar gemacht werden? Wo liegt die Grenze zwischen Kunstwerk und Umgebung? Wie kann auf die Architektur vor Ort, die sich halb im Berg versteckt und eins mit der Landschaft ist, Bezug genommen werden? Auf welche Überlagerungen, Übergänge und Schichten stößt man und ist der Einzelne wirklich ein Partikel von Sedimenten? Ist es möglich mit dem Untergrund zu verschmelzen und inwiefern sind bei all diesen Fragen Europa-spezifische Lösungsansätze möglich und von Vorteil?



Der experimentelle Fokus der Studierenden richtet sich auf raum- und zeitbasierte künstlerische Konzeptionen und Projekte. Es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit theoretischen, so wie praktischen Methoden und die Beschäftigung mit kommunikativen, performativen und prozessualen Kunstaspekten. Dies ermöglicht vielfältige Beziehungen und neue Formen von Kooperationen. Transdisziplinarität zeigt, dass Medien von Diskontinuitäten geprägt sind. Anstatt sich mit einem Verständnis klar ausdifferenzierter Medien zu identifizieren, werden diese in ihrer Unabgeschlossenheit und Verwobenheit begriffen. Dieses Öffnen führt auch aus dem Rahmen der Kunst hinaus: Überschneidungen mit anderen Disziplinen – wie den Wissenschaften, der Technik oder der Philosophie – entstehen. Experimentelle Herangehensweisen erweitern nicht nur den Möglichkeitshorizont, sondern stärken Sensibilitäten für unbekannte und neuartige künstlerische Interventionen, die sich dezidiert auch Konflikten stellen müssen. Dieses Verbinden von unterschiedlichen Erkenntnis- und Darstellungsweisen versucht die Komplexität unserer Welt und ihre Lebensumstände sichtbar zu machen.



In der vielfältigen Ausstellung Sediments of Union wird die Individualität der medialen und persönlichen Zugänge sehr wohl aber auch Verbindungen und eine verwandte künstlerische Sprache sichtbar.



Mit Arbeiten von: Diana Barbosa Gil & Anna-Sofie Lugmeier, Valentin Hessler & Selina Lampe, Thomas Hitchcock, Lukas Kaufmann, Leonard Prochazka, Marie Reichel, Anna Zilahi und Peter Kozek, Peter Fritzenwallner.