Österreichische Impro-Meisterschaft Vorausscheidung

Die Besten aus dem Osten kämpfen in bewährter Impro-Manier um ihr Ticket in Richtung Stockerlplatz bei den Österreichischen Impro-Meisterschaften! Drei Gruppen aus Wien (English Lovers, Quintessenz und 12 vor Fuchs) und die Titelverteidiger Theater im Bahnhof Graz sind bereits fix gesetzt.



Das TAG und die Gruppe 12 vor Fuchs veranstalten auch heuer wieder die Vorausscheidung unter den Gruppen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, um den letzten freien Platz beim Österreich-Finale von 29. November bis 2. Dezember 2017 im Linzer Posthof zu besetzen.



Und so geht’s:

Am ersten Abend am Samstag, 21. Oktober 2017 spielen im Halbfinale im Festsaal am Wiedner Gürtel 68, 1040 Wien, folgende Gruppen im “Wiener Derby”:



Freilos

Improvista

Kashmir

M.I.A.

Peekaboo

Pluto durch 0

Sollbruchstelle



um den Einzug ins Finale.



Selbiges findet mit den besten drei Gruppen aus dem Halbfinale am Folgetag, dem 22.10.2017, im TAG statt! Das Publikum entscheidet, welche der drei Gruppe schließlich in den Linzer Posthof zum traditionellen Österreich-Finale fährt.



Karten AK 14 Euro, VVK 12 Euro (online und an der Kassa)

AK ermäßigt / VVK ermäßigt (nur an der Kassa) 10 Euro



