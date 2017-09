Kunst trifft Flucht – Asylwerber führen durch das Arnulf Rainer Museum

Asylwerber führen in ihrer Muttersprache durch das Arnulf Rainer Museum!



Die Asylsuchenden führen durch die aktuelle Ausstellung „Arnulf Rainer – Die Farben des Malers“. Eine Ausstellung mit farbintensiven Arbeiten von Rainer ab den 80er Jahren bis 2012. Farbräume und Badebecken, in die wir mit den BesucherInnen eintauchen.



Die "KunstvermittlerInnen" mit Migrationshintergrund haben sich intensiv mit dem international bekannten Gegenwartskünstler Arnulf Rainer auseinandergesetzt. Dieser Prozess fand im Rahmen des Langzeitprojektes des Arnulf Rainer Museums mit Flüchtlingen über knapp zwei Jahre statt. Damit möchte das Rainer Museum die Beteiligten integrativ unterstützen, in Österreich soziale und kulturelle Anknüpfungspunkte zu finden.



Führungen um:

11 Uhr – Armenisch

12 Uhr – Englisch

13 Uhr – Somali

14 Uhr – Arabisch

15 Uhr – Farsi

16 Uhr – Deutsch



Diese Veranstaltung findet im Rahmen des „Langen Tags der Flucht“ statt. Das gesamte Programm finden Sie unter www.langertagderflucht.at