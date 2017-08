Michael Part

Wiener Art Foundation, galerie kunstbuero und Alexandra Grubeck artconsulting laden herzlich ein zur Ausstellungseröffnung:



MICHAEL PART

Untitled (Camera Matteotti, 2015–2017)



www.cameramatteotti.com

Mit Ausstellungen von Johanna Magdalena Guggenberger, Marcin Zarzeka, Jonathan Penca, Amelie Zadeh, The Meeting und Philipp Fleischmann.





Eröffnung

Donnerstag, 17. August 2017, 19:00 Uhr



Ausstellung bis 8. September 2017.





galerie kunstbuero

Schadekgasse 6

1060 Wien

Mi - Do 15 - 18 Uhr und nach Vereinbarung: +4369915231349





In der Ausstellungsreihe "moi non-moi"

Edition: Fragmente