Figurentheater LILARUM

Kleines Monster Monstantin

Fotocredits: LILARUM

Weil Monstantin viel zu süß ist, um in der Geisterbahn Kinder zu erschrecken, zieht er in ein Land, in dem er das tun kann, was er am liebsten mag: singen! Doch als er am Gesangswettbewerb des Königs teilnehmen will, lacht ihn der König nur aus und sperrt ihn ein. Die Hexe Ene-meene Helene und der Drache Schluck versuchen Monstantin zu befreien, aber der König bleibt unerbittlich. Der wunderschöne Kerker-Gesang des kleinen Monsters berührt den König allerdings so sehr, dass er Monstantin frei lässt und ihn zum königlichen Hofsänger ernennt.



Monstantin | 10.09.2017 - 01.10.2017 | für Kinder ab 4 Jahren

Vorstellungen Mi & Fr um 15 Uhr, Sa & So um 14:30 & 16:30 Uhr. Details siehe http://lilarum.at/spielplan.html