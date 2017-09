Wienwoche 2017 - 1.10.

01.10.2017 16:45h



Fotocredits: Wienwoche

Wienwoche 2017 - DOLCE FAR NIENTE

Leben jenseits kapitalistischer Produktion

Freitag, 22. September – Sonntag, 1. Oktober 2017



WIENWOCHE 2017 verbreitet das „süße Nichtstun“ in der ganzen Stadt. Nicht als Vorrecht der Reichen, sondern mit dem Anspruch, Arbeit und Arbeitszeit von Nation, Staat und Kapital zu entkoppeln.



WIENWOCHE 2017 wurde von einem mehrfach in der Stadt auftauchenden Graffiti inspiriert, das ein Plädoyer sozialer Bewegungen auf den Punkt bringt: „Morgen mach ich blau“. Das ist keine simple Aufforderung, am nächsten Tag einfach nicht zu arbeiten – es ist eine politische Forderung nach einer anderen Gesellschaft, in der Arbeit nicht Zwang und Spaltung bedeutet. Anstatt Arbeit zu fetischisieren, verlangt DOLCE FAR NIENTE danach, Arbeit und Zeit zu revolutionieren.



Die sechste Ausgabe des WIENWOCHE-Festivals präsentiert 14 Projekte, die die Zustände gegenwärtiger Arbeitsverhältnisse erforschen und Wege ausprobieren, um sich von den aktuellen Arbeitswelten zu distanzieren oder diese anders zu denken. Von 22. September bis 1. Oktober 2017 erforscht WIENWOCHE an unterschiedlichen Orten Wiens die Möglichkeiten des „Lebens jenseits kapitalistischen Produktion“.



SONNTAG, 1. OKTOBER 2017:



16:45 Uhr - Menschen im Bad

Eine Revue transnationaler Badefreuden und Aqua-Aktivismen

Mit kleinem oder keinem Einkommen einen würdevollen Alltag bestreiten ist für Viele in Wien oft nicht möglich. Tauchen Sie mit MENSCHEN IM BAD in ein anderes Element ein! Zu seinem 50. Geburtstag wird das Floridsdorfer Bad Schauplatz einer interaktiven Aqua-Show mit historischer Bademode, Lese- und Songeinlagen. Sehen Sie das Männer-Synchron-Team von Queer H2O und probieren Sie körperheilende Aqua-Gymnastik mit der Wiener-Parkinson-Gruppe.



Revue, Show, Schwimmen

Floridsdorfer Bad, Franklinstraße 22, 1210 Wien

Barrierefrei

Tickets ab 15:30 Uhr, Einlass 16:45 Uhr

Wegen begrenzter Teilnehmer_innenzahl bitte bis 29. September 2017 anmelden unter reservation@wienwoche.org. Bitte geben Sie an, ob Sie bei der Aquagymnastik mitmachen wollen (Badezeug mitbringen!) oder ob Sie auf der Zuschauertribüne sitzen wollen.

Weitere Informationen:

www.wienwoche.org/de/483/menschen_im_bad | www.facebook.com/events/451051375278022





20:00 Uhr - Feldforschung

Protokoll einer mageren Ausbeute

Radieschen und Kopfsalat – Hauptsache gesund und billig. Aber unter welchen Bedingungen arbeiten die Pflücker_innen, die uns täglich das Gemüse auf den Teller bringen? 2013 traten rund 70 Erntehelfer_innen aus Rumänien und Serbien bei einem Tiroler Großbauern in den Streik. Interviews mit ihnen bilden die Grundlage der Inszenierung FELDFORSCHUNG, die für die WIENWOCHE auch die Situation auf den Feldern rund um Wien thematisiert.



Performance

WERK X-Eldorado, Petersplatz 1, 1010 Wien

Anschließend Artist-Talk mit den Darsteller_innen, sowie Sónia Melo von der Sezonieri-Kampagne.

Wegen begrenzter Teilnehmer_innenzahl bitte bis 28. September 2017 anmelden unter reservation@wienwoche.org

Weitere Informationen:

www.wienwoche.org/de/482/feldforschung | www.facebook.com/events/843855445769982





22:00 Uhr - Feldforschung

Ein Getränk oder zwei zum Festival-Abschluss

Musik: DJ Javier Cassani



WERK X-Eldorado, Petersplatz 1, 1010 Wien

Weitere Informationen:

www.wienwoche.org/de/482/feldforschung | www.facebook.com/events/843855445769982