diverse Locations in Wien

Wienwoche 2017 - 28.9.

28.09.2017 14:00h



Fotocredits: Wienwoche

Wienwoche 2017 - DOLCE FAR NIENTE

Leben jenseits kapitalistischer Produktion

Freitag, 22. September – Sonntag, 1. Oktober 2017



WIENWOCHE 2017 verbreitet das „süße Nichtstun“ in der ganzen Stadt. Nicht als Vorrecht der Reichen, sondern mit dem Anspruch, Arbeit und Arbeitszeit von Nation, Staat und Kapital zu entkoppeln.



WIENWOCHE 2017 wurde von einem mehrfach in der Stadt auftauchenden Graffiti inspiriert, das ein Plädoyer sozialer Bewegungen auf den Punkt bringt: „Morgen mach ich blau“. Das ist keine simple Aufforderung, am nächsten Tag einfach nicht zu arbeiten – es ist eine politische Forderung nach einer anderen Gesellschaft, in der Arbeit nicht Zwang und Spaltung bedeutet. Anstatt Arbeit zu fetischisieren, verlangt DOLCE FAR NIENTE danach, Arbeit und Zeit zu revolutionieren.



Die sechste Ausgabe des WIENWOCHE-Festivals präsentiert 14 Projekte, die die Zustände gegenwärtiger Arbeitsverhältnisse erforschen und Wege ausprobieren, um sich von den aktuellen Arbeitswelten zu distanzieren oder diese anders zu denken. Von 22. September bis 1. Oktober 2017 erforscht WIENWOCHE an unterschiedlichen Orten Wiens die Möglichkeiten des „Lebens jenseits kapitalistischen Produktion“.



DONNERSTAG, 28. SEPTEMBER 2017:



14:00 - 19:00 Uhr - Arbeit am Müßiggang

Eine Utopie denkbar machen

Wir schaffen eine Spielwiese, um zu erkunden, wie Arbeit unser Leben beeinflusst. Ein Audiowalk beleuchtet in einer historischen Reise durch die Reindorfgasse, wie der Kapitalismus unsere heutige Zeitwahrnehmung prägt.



Ausstellung, Audiotour

Werkstatt 15, Reindorfgasse 30, 1150 Wien

Weitere Informationen:

www.wienwoche.org/de/488/arbeit_am_m%C3%BC%C3%9Figgang | www.facebook.com/events/261673264335591/





15:00 - 19:00 Uhr - Die Bedürfniszentrale

Ich muss nicht draußen bleiben

Die Bedürfniszentrale verbindet Unterhaltung und Politik, Freizeit und Inklusion, Geistig-behindert-Sein und Handlungsmacht. Während der Wienwoche lädt die Bedürfniszentrale zu Party, Massage und Festival-Hopping ein. Triff Freund_innen, Freaks, Nachbar_innen, Menschen, die behindert und nicht behindert werden, und viele mehr.



Freizeit, Party, Festivaltour

15:00 - 17:00 Uhr #FreeMassage

17:00 - 19:00 Uhr #FreeParty - Bar und DJs: mit Fireflyclub, PRO21 Friends

Favoritenstraße 17, 1040 Wien

Barrierefreier Zugang

Barrierearmer Toilettenzugang: Rampe/Toilettenbenützung mit Assistenz

Soziale Barrierefreiheit

WIENWOCHE-Bushaltestelle für all-inklusive WW-Bustouren

Wegen begrenzter Teilnehmer_innen-Zahl für Massage bitte bis spätestens 23. September 2017 anmelden, einfach per Mail an pro21@postism.org

Weitere Informationen:

www.wienwoche.org/de/494/die_bed%C3%BCrfniszentrale | www.facebook.com/events/1534241236633953





17:00 - 19:00 Uhr - Nach Geschäftsschluss

Die Wiener Leerstandsanagramme: Thema Stadtschrift (Alsergrund/Brigittenau)

Manch eine Reklameaufschrift hat ausgedient und macht sich selbstständig: Aus den vorhandenen Buchstaben entsteht durch anagrammatische Umstellung eine neue, diesmal nicht-kommerzielle Botschaft.



Rundgang

Treffpunkt: Alserbachstraße 4, 1090 Wien, EISENHANDLUNG SEEMANN & MENZEL / AMS MEINE ZEN & SEELENHANDLUNG

Anschließend: "Anagrammatischer Stammtisch"

Max. 15 Teilnehmer_innen

Bitte anmelden bis 22.9. unter deewan@gmx.net

Weitere Informationen:

www.wienwoche.org/de/491/nach_gesch%C3%A4ftsschluss | www.facebook.com/events/446808875674156





20:00 - 22:00 Uhr - Arbeit am Müßiggang

Eine Utopie denkbar machen - Abschlussveranstaltung

Wir schaffen eine Spielwiese, um zu erkunden, wie Arbeit unser Leben beeinflusst. Ein Audiowalk beleuchtet in einer historischen Reise durch die Reindorfgasse, wie der Kapitalismus unsere heutige Zeitwahrnehmung prägt.



Diskussion

Brick 5, Fünfhausgasse 5, 1150 Wien

Weitere Informationen:

www.wienwoche.org/de/488/arbeit_am_m%C3%BC%C3%9Figgang | www.facebook.com/events/261673264335591