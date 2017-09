diverse Locations in Wien

Wienwoche 2017 - 25.9.

25.09.2017 10:00h



Wienwoche 2017 - DOLCE FAR NIENTE

Leben jenseits kapitalistischer Produktion

Freitag, 22. September – Sonntag, 1. Oktober 2017



WIENWOCHE 2017 verbreitet das „süße Nichtstun“ in der ganzen Stadt. Nicht als Vorrecht der Reichen, sondern mit dem Anspruch, Arbeit und Arbeitszeit von Nation, Staat und Kapital zu entkoppeln.



WIENWOCHE 2017 wurde von einem mehrfach in der Stadt auftauchenden Graffiti inspiriert, das ein Plädoyer sozialer Bewegungen auf den Punkt bringt: „Morgen mach ich blau“. Das ist keine simple Aufforderung, am nächsten Tag einfach nicht zu arbeiten – es ist eine politische Forderung nach einer anderen Gesellschaft, in der Arbeit nicht Zwang und Spaltung bedeutet. Anstatt Arbeit zu fetischisieren, verlangt DOLCE FAR NIENTE danach, Arbeit und Zeit zu revolutionieren.



Die sechste Ausgabe des WIENWOCHE-Festivals präsentiert 14 Projekte, die die Zustände gegenwärtiger Arbeitsverhältnisse erforschen und Wege ausprobieren, um sich von den aktuellen Arbeitswelten zu distanzieren oder diese anders zu denken. Von 22. September bis 1. Oktober 2017 erforscht WIENWOCHE an unterschiedlichen Orten Wiens die Möglichkeiten des „Lebens jenseits kapitalistischen Produktion“.



MONTAG, 25. SEPTEMBER 2017:



10:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr - Manifesto der Idealen Arbeit: “Imagine and make your ideal work!”

Eine Suche quer durch verschiedene Hintergründe, Privilegien und Benachteiligungen.

Im ständigen Kampf, Arbeit zu finden und/oder zu vermeiden, vergessen wir oft, die grundlegenden Fragen zu stellen: Was ist Arbeit? Warum, wie und für wen arbeiten wir? Und wie würde unsere ideale Arbeit aussehen?



Multimedia-Präsentation, Workshops

Kinderworkshop (5 - 8 Jahre): 10:00 - 12:00 Uhr,

Kinderworkshop (8 - 11 Jahre): 14:00 - 16:00 Uhr,

Markhof, Markhofgasse 19, 1030 Wien

Wegen begrenzter Teilnehmer_innenzahl für Workshop bitte bis 22. September 2017 anmelden unter manifesto@wienwoche.org

12:00 - 14:00 Uhr - NoMaden im Speck: Tanzen in der Mittagspause

Im Wiener Grätzel auf Klangreise um die Welt

Die NoMADEN IM SPECK stehlen den Menschen die Zeit. Als musikalische Wegelagerer lauern sie dir in Wiens Arbeiter_innen-Vierteln im 15. und 16. Bezirk auf. Ihr Ziel: Passant_innen aus ihren Alltagssorgen und ihrer Geschäftigkeit zu reißen und mit der Doktrin “du musst arbeiten” zu brechen.



Konzert - Otto Lechner und seine Lousiana Zydeco Combo

Café Weidinger, Lerchenfelder Gürtel 1, 1160 Wien

15:00 - 19:00 Uhr - Die Bedürfniszentrale

Ich muss nicht draußen bleiben

Die Bedürfniszentrale verbindet Unterhaltung und Politik, Freizeit und Inklusion, Geistig-behindert-Sein und Handlungsmacht. Während der Wienwoche lädt die Bedürfniszentrale zu Party, Massage und Festival-Hopping ein. Triff Freund_innen, Freaks, Nachbar_innen, Menschen, die behindert und nicht behindert werden, und viele mehr.



Freizeit, Party, Festivaltour

15:00 - 17:00 Uhr #FreeMassage Favoritenstraße 17, 1040 Wien

Barrierefreier Zugang, Barrierearmer Toilettenzugang: Rampe/Toilettenbenützung mit Assistenz, Soziale Barrierefreiheit

WIENWOCHE-Bushaltestelle für all-inklusive WW-Bustouren

Wegen begrenzter Teilnehmer_innen-Zahl für Massage bitte bis spätestens 23. September 2017 anmelden, einfach per Mail an pro21@postism.org

16:00 - 21:00 Uhr - Arbeit am Müßiggang

Eine Utopie denkbar machen

Wir schaffen eine Spielwiese, um zu erkunden, wie Arbeit unser Leben beeinflusst. Ein Audiowalk beleuchtet in einer historischen Reise durch die Reindorfgasse, wie der Kapitalismus unsere heutige Zeitwahrnehmung prägt.



Ausstellung, Audiotour

Werkstatt 15, Reindorfgasse 30, 1150 Wien

17:00 – 19:00 Uhr - Community College: Netzwerke der Solidarität

Eine Kooperation mit der Kunsthalle Wien

Kann die Ausstellung How To Live Together ein Ort des süßen Nichtstuns sein? Oder ist ihr Besuch eine Form von Arbeit? Diese Fragen werden im Community College der Kunsthalle Wien diskutiert.



Diskussion, Workshop

Kunsthalle Wien Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Barrierefrei

17:00 Uhr - 21:00 Uhr - Manifesto der Idealen Arbeit

Eine Suche quer durch verschiedene Hintergründe, Privilegien und Benachteiligungen.

Im ständigen Kampf, Arbeit zu finden und/oder zu vermeiden, vergessen wir oft, die grundlegenden Fragen zu stellen: Was ist Arbeit? Warum, wie und für wen arbeiten wir? Und wie würde unsere ideale Arbeit aussehen?



Multimedia-Präsentation, Workshops

19:00 - 21:00 Uhr "Working from the future/pro:vocational overture", Diskussion mit Daniel Kennedy und Gästen

Markhof, Markhofgasse 19, 1030 Wien

Wegen begrenzter Teilnehmer_innenzahl für Workshop bitte bis 22. September 2017 anmelden unter manifesto@wienwoche.org

