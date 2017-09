Finissage: Woman – Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre

12–19 Uhr

Zur Finissage der Ausstellung WOMAN. FEMINISTISCHE AVANTGARDE DER 1970ER-JAHRE aus der SAMMLUNG VERBUND lädt das mumok zu einem abwechlsungsreichen Rahmenprogramm, bestehend aus einer Matinee mit dem Ensemble airborne extended, einem Ausstellungsgespräch und einem Workshop.



11 Uhr

mumok matinee

airborne extended

In der mumok matinee sind die Besucher_innen eingeladen, ein Konzert unmittelbar in der Ausstellung zu erleben. Die Musikerinnen des Ensembles airborne extended reizen die Möglichkeiten der klassischen Instrumente Harfe, Cembalo, Quer- und Blockflöte aus und öffnen ungewöhnliche Klangräume. Sie spielen Werke zeitgenössischer Komponistinnen wie Sylvie Lacroix, Charlotte Seither und Elisabeth Harnik und stellen einen akustischen Fuß in die Tür der männlich dominierten Musikavantgarde.



14 Uhr

Ausstellungsgespräch

Zu Theorien und Praxen. Ein Gespräch zu künstlerischen Ansätzen und feministischen Anliegen. Mit Mikki Muhr und einem Überraschungsgast.



16 Uhr

Durch die Lochkamera auf mich selbst

Workshop für Erwachsene

Bauen Sie Ihre eigene Lochkamera aus Dosen, Schachteln und lichtempfindlichem Fotopapier. In der Dunkelkammer des mumok Fotoateliers können Sie Ihre Aufnahmen anschließend mit Unterstützung der Kunstvermittler_innen selbst entwickeln.



17.30 Uhr

Kurator_innenführung

Mit Gabriele Schor (Kuratorin und Leiterin SAMMLUNG VERBUND) und Eva Badura-Triska (Kuratorin mumok).