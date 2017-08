Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Wein in Sicht

Wir laden herzlich ein zur Eröffnung

Wein in Sicht



von Auböck + Kárász Landschaftsarchitekten

Freitag, 1. September 2017, 16.00 Uhr Kreisverkehr Hagenbrunn

48.343417, 16.438062



Es sprechen:

Michael Oberschil, Bürgermeister Marktgemeinde Hagenbrunn

Barbara Holub, Künstlerin/transparadiso

Abgeordneter Herman Haller, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner



Die Kunstinstallation von Auböck + Kárász in Hagenbrunn ist die vierte Kreisverkehrgestaltung in der Kleinregion 10vorWien, die im Zuge des Neubaus der S1 entstand.

Die Projektreihe wurde 2013 mit der Arbeit "O" von Tarek Zaki – ebenfalls in Hagenbrunn – eröffnet. Darauf folgten die Kunstinstallationen "The House" von Priscilla Monge in Leobendorf und "Here After Here After Here" von Jitish Kallat in Stockerau.



Shuttlebus ab 15 TeilnehmerInnen nach Hagenbrunn, ab Wien zwischen Universität und Rathauspark. Bei der Anfahrt werden die künstlerischen Kreisverkehrgestaltungen in der Kleinregion 10vorWien abgefahren.

Abfahrt: 15.00 Uhr, Rückfahrt: ca. 18.00 Uhr.

Um Anmeldung bis 30. August 2017 wird gebeten unter +43 (0) 2742 9005 16273 oder publicart@noel.gv.at.

Unkostenbeitrag 5 EUR.