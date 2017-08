Feuerhalle Simmering, Simmeringer Hauptstraße 337, 1110 Wien

Trauerfeier für Hans Hurch

17.08.2017 13:00h



Fotocredits: APA/GUENTER R. ARTINGER

Das Begräbnis des langjährigen Viennale-Direktors Hans Hurch findet am 17. August statt. Er wird in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Um 13.00 Uhr kann die Öffentlichkeit bei einer Trauerfeier Abschied nehmen.



Die öffentliche Trauerfeier findet in der Feuerhalle in Simmering statt. Anschließend wird Hurch im Familienkreis beigesetzt. Hurch bekomme ein „ehrenhalber gewidmetes Grab“, hieß es aus dem Büro von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) am Donnerstag gegenüber wien.ORF.at. Dieses befinde sich in der Gruppe 40, zwischen dem Architekten Harry Glück und dem Kammersänger Johan Botha, und unweit des Grabes von Falco.