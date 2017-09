Hans Schabus: Bergfahrt für Talfahrt

Fotocredits: Ausstellungsplakat

INSTALLATION BÜRO WELTAUSSTELLUNG

Zentrales Element der Ausstellung „Bergfahrt für Talfahrt“ ist die Arbeit „Imperator“,

eine über fünf Meter große rekonstruierte Leuchtschrift des größten je gebauten Flugkarussells, welches bis 2004 im Wiener Prater aufgestellt war.

Hierfür wird der Künstler die Räumlichkeiten des Büros Weltausstellung komplett neu adaptieren - das Objekt im Hauptraum aufbauen und so einen erweiterten Kontext entstehen lassen. Vielfache Verbindungen sind lesbar, der Verweis auf imperalistische Feldherren, politische und gesellschaftliche Anspielungen, Hierarchien, Aufstieg, Fall und Bruch.



Im Spiegelkabinett, Nebenraum von Büro Weltausstellung, präsentiert Hans Schabus das Künstlerbuch „Imperator“ und die Sonderedition „Blinder Spiegel“, 50 Unikatarbeiten welche in Anlehnung an die Ausstellung konzipiert und geschaffen wurden.





HANS SCHABUS

Hans Schabus wurde 1970 in Watschig / Österreich geboren und lebt in Wien.

Von 1991 bis 1996 studierte er Bildhauerei bei Bruno Gironcoli an der Akademie der bildenden Künste Wien. Seit 2012 unterrichtet er an der Universität für angewandte Kunst, wo er seit 2014 die neue Abteilung für Skulptur und Raum leitet.

Hans Schabus zeigt seine Arbeiten seit 1992 im nationalen wie internationalen Kontext.