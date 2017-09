Dorte Mandrup IBA_Wien meets Architects #1

Veranstaltungsort: Architekturzentrum Wien - Podium - Tickets: Eintritt frei



Vortrag und Respondenz

Veranstaltung in englischer Sprache



In einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe bringen das Az W und die IBA_Wien internationale Architekt*innen nach Wien, die in ihren Projekten neue Wege gehen.



Im Fokus stehen international herausragende Beiträge zum Schwerpunkt „Neues Soziales Wohnen“. Dazu gehören untrennbar die Themen Nutzungsmischung und integrative Quartiersentwicklung. Beispielgebende Projekte sollen die Diskussionen und das Baugeschehen in Wien beflügeln. Erster Gast ist Dorte Mandrup, erfolgreiche Architektin aus Dänemark, verantwortlich für zahlreiche Schulbauten und Projekte mit gemischter Nutzung in Kopenhagen, einer Stadt, die in vieler Hinsicht Vorbildwirkung hat.



Eine Kooperation des Architekturzentrum Wien mit der IBA_Wien - Neues Soziales Wohnen



Vortrag: Dorte Mandrup, Dorte Mandrup A/S (Kopenhagen)

Respondenz: Michael Obrist, Feld 72 (Wien) (angefragt)