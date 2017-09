Architekturzentrum Wien

Archikids: Lehm, Ziegel oder LEGO? Workshop (6–99)

Fotocredits: © CC BY-SA 3.0 Gaius Cornelius

Tickets: € 4,20 / € 3 mit Pass; Anmeldung erforderlich: anmeldung@azw.at



Wann überschreiten wir den kritischen Punkt, an dem aus gebrannten Ziegeln nicht wieder Lehm werden kann? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Lehmziegeln und gebrannten Ziegeln? Und warum gibt es kaum Häuser aus LEGO? Wände müssen stabil sein, die Decken tragen und beeinflussen das Klima in den Räumen. Wir experimentieren mit diesen Materialien, holen uns Inspirationen in der Ausstellung „Assemble“ und erstellen eine Wand aus echten Ziegeln.