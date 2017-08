frameout 2017: Cat People - Abschlussnacht

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21

zeigt einen Kurzfilm und Kedi



TALE ABOUT THE CAT AND THE MOON

von Pedro Serrazina

1997, 6min

Ein visuelles Juwel unter den katzenartigen Liebesgedichten. Eine Geschichte über Licht und Schatten treffen auf die Magie der Nacht und den Mond als Leidenschaft.





KEDI

von Ceyda Torun

TUR/US/DE 2016

79min, OmeU

Dokumentarfilm



Hunderttausend Katzen streunen durch die Straßen Istanbuls und sind Bestandteil der Metropole. Sie wandern spontan in und aus dem Leben der Bewohner und genießen scheinbar ungehinderten Zugang zu Cafés, Märkten, Häusern und Freiflächen. In KEDI (Katze auf Türkisch) werden sieben feline Charaktere näher vorgestellt - der derzeit gehypteste Katzenfilm!

In Programmpartnerschaft und Anwesenheit von Marija Milovanovic und Julia Fabrick (Internet Cat Video Film Festival Vienna und VIS Vienna Shorts, Kuratorinnen)





07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21h30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei Schlechtwetterlocation: MQ Arena21