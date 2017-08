frameout 2017: Knives Out

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt unter dem diesejährigen MQ-Motto "Summer Of Movement"



KNIVES OUT

von Przemysław Wojcieszek

PL 2016

90min, OmeU

Spielfilm



Mit Anastazja Borkoniuk, Ania Konczal, Emilia Piech, Kacper Sasin u.a.

Eine Gruppe von Freunden, die sich in einem idyllischen Sommerhäuschen am See trifft. Es ist ihr erstes Wiedersehen seit dem Schulabschluss. Sie alle möchten ihr Wiedersehen in Freundschaft feiern. Unter dem Einfluss von Alkohol steigen die Spannungen und die bereits eingeschlagenen beruflichen Laufbahnen führen zu Diskussionen. Bald wird die junge Solomia zur Außenseiterin des Abends und ein perfides Spiel beginnt.





In Anwesenheit von Djamila Grandits & Julia Sternthal (This Human World, Leiterinnen & Kuratorinnen), Natascha Strobl (Politikwissenschaftlerin, Autorin)



07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21h30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei Schlechtwetterlocation: MQ Arena21