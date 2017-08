frameout 2017: Black Code - Summer of Movement

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt die Österreichpremiere



BLACK CODE

von Nicholas de Pencier

CAN 2016

88min, OmdU

Dokumentarfilm



Das World Wide Web und der Zuwachs an Demokratie waren in den Anfangsjahren der digitalen Revolution untrennbar miteinander verbunden. Der Film zeigt, wie das Netz heute, dreißig Jahre später, von Regierungen kontrolliert und Kommunikation manipuliert wird. Weltweit bilden sich unabhängig von Nationalitäten Communities, die gemeinsam vernetzt neue Wege suchen, um Demokratie, Privatsphäre und gleichzeitig auch die Meinungsfreiheit zu verteidigen.



In Programmpartnerschaft und Anwesenheit von Djamila Grandits & Julia Sternthal (This Human World, Leiterinnen & Kuratorinnen), Georg Martin Kainz (#quintessenz_AT) und Javier Luque Martinez (International Press Institute, Digital Media Coordinator)





07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21h30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei Schlechtwetterlocation: MQ Arena21