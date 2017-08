frameout 2017: Filmwanderung + internationales Kurzfilmprogramm

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/ Q21 zeigt im Rahmen von "Summer Of Movement" eine Filmwanderung und ein internationales Kurzfilmprogramm



Filmwanderung mit Kurzfilm-Bespielung im MQ

43min - 4 Stationen

21.45

RUNAWAY-EAZYT, AT 2016, 4min, R: Manuel Ngyuen

PLUG AND PLAY, DE 2013, 6min, R: Michael Frei

PRECARIOUS, AT 2014, 9min, R: Tim Oppermann

AUF'S DACH, AT 2015, 1min, R: Stanislaus Bär

GEHEN UND KOMMEN, AT 2015, 3min, R: Nele Hazod

THE ART OF GETTING HERE, AT 2015, 3min, R: LorenzUhl CHARLIE ET SES GRANDES DENTS, F 2016, 6min, R: Esther Lalanne, Valentine Sabin, Camille Verninas, Chao Yang, Xing Yao RAUSCHEN, AT/DE/CH 2013, 5min, R: Dominik Scherrer

FIRST LOVE, CH 2014, 6min, R: Christian Taro Müller





Internationales Kurzfilmprogramm im Hof 8

72min, OF



TORMUS von Sari Bisharat

ISR 2013, 14min



WOHIN MIT LUIS von Mauricio Cevilla Fischer

DE 2016, 9min



PAPER CHELLO von Sio Chong Son

CHN 2015, 10min



DER WALDWANDERER von Janick Entremont

AT 2015, 1min



IT IS NO DREAM von Leni Gruber

AT 2015, 16min



WHITE TIGER von Studio Da

RUS 2015, 2min



SIMPLY THE WORST von Johannes Kürschner

DE 2015, 20min



Vom Ausharren und Warten, Chillen und Abhängen bis hin zum Aufbruch, immer auf Achse: Die Filme von jungen Filmschaffenden unter 26 Jahren, zeigen Bewegung - örtlich oder bildhaft, emotional oder physisch.



In Programmpartnerschaft und Anwesenheit von Laura-Lee Röckendorfer & Boris Schuld (Festivalleitung YOUKI International Youth Media Festival), Anna Prischl (Kuratorin YOUKI) und den FilmemacherInnen



07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21.30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei

Schlechtwetterlocation: MQ Arena21