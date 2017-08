Kunsthalle Wien Museumsquartier

Zusammen (ent-, ein-, über-)bilden

Annette Krauss' künstlerische Praxis befindet sich an der Schnittstelle von Performance, (historischem) Alltagswissen und Bildungsprozessen. Sie ist (Ko-)Initiatorin mehrerer Langzeitprojekte zur kooperativen Analyse des Kunstsystems als Bildungsort: Hidden Curriculum, Sites for Unlearning, and Read-in.



Bei "Zusammen (ent-, ein-, über-)bilden mit Annette Krauss: Unlearning Exercises" stellt sie ihre künstlerische Arbeit zu Formen des Ent-Übens/Unlearning zur Diskussion.



http://siteforunlearning.tumblr.com/

http://hiddencurriculum.info/

http://read-in.info/



Die Reihe "Zusammen bilden" ist ein offener Raum für den Austausch von Wissen und Fertigkeiten – im Rahmen kleiner, praktischer Workshops, als Lesekreis, Filmclub oder in Form von Exkursionen. Ideen dafür werden laufend im Community College gesammelt, die Nachmittage gestalten sich zum Teil kurzfristig und spontan.



Weitere Termine: Sa 3/6, 24/6, 1/7, 15/7, 12/8, 26/8, 2/9, 9/9, 23/9, 7/10, 14 Uhr



Das Community College ist Programm und Treffpunkt zugleich. Es ist der Ort, um die in der Ausstellung "How To Live Together" aufgeworfenen Fragen in Gesprächen, gemeinsamen Studien und praktischen Formen der Zusammenarbeit aktiv weiterzuentwickeln.

Idee und Programm des Community College entstanden im Rahmen der Denkfabrik, dem jungen Freund/innenkreis der Kunsthalle Wien, und entwickeln sich als offener Prozess auch noch weiter. Join us!

www.kunsthallewien.at/community-college



Teilnahme: 2 EUR oder mit der Community College Card.