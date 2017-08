Workshop & Exkursion: Mit der Stadt Hand in Hand-Werken

Collective Study Session & Community College EXKURSION



14 Uhr: Workshop

16 Uhr: Exkursion



Wir laden ein, die Stadt Wien und ihre Geschichte gemeinsam (neu) zu erkunden. Besteht eine Verbindung zwischen der Sichtbarmachung von Geschichte und wie sich Gastfreundschaft in einer Stadt zeigt? Nach einem Workshop zu kritischen Zugängen zu Geschichtsschreibung spazieren wir gemeinsam durch den öffentlichen Raum und experimentieren mit dem Schreiben (und Platzieren) von Postkarten "an die Stadt".



Zahra Mirza und Katharina Stadlbauer arbeiten künstlerisch und kunstpädagogisch mit harten und weichen Materialien und deren Potential zu Empathie und Kooperation anzuleiten. Sie sind beide Mitglieder der Kunsthalle Wien Denkfabrik.



Anknüpfend an diesen Termin findet unter dem Titel "Mit der Stadt Hand in Hand-Werken" ein weiterer Workshop samt Exkursion statt.



Mit der Stadt Hand in Hand-Werken

So, 20/8

14 Uhr

Das Community College ist Programm und Treffpunkt zugleich. Es ist der Ort, um die in der Ausstellung "How To Live Together" aufgeworfenen Fragen in Gesprächen, gemeinsamen Studien und praktischen Formen der Zusammenarbeit aktiv weiterzuentwickeln.

Idee und Programm des Community College entstanden im Rahmen der Denkfabrik, dem jungen Freund/innenkreis der Kunsthalle Wien, und entwickeln sich als offener Prozess auch noch weiter. Join us!

Teilnahme: 2 EUR oder mit der Community College Card.



How To Live Together

25/5 - 15/10 2017

Kunsthalle Wien Museumsquartier

