Umherziehen. Claudia Heu, Axel Brom

16.08.2017 19:30h



Fotocredits: Martin Fabini

Ort wird bekanntgegeben - bislang steht fest: irgendwo in Simmering



Und plötzlich ruft dich ein Weg nach oben. Ziemlich laut. (Claudia)



Mein Körper rastet ein in dem Bild, das mir die Welt im jeweiligen Moment bietet. (Axel)



Claudia Heu und Axel Brom ziehen durch Wien und üben das Innehalten im UMHERZIEHEN. Dazu laden sie Freunde, Bekannte und Unbekannte ein.



Welche noch unentdeckten, womöglich auch vergessenen Räume eröffnen sich, wenn wir uns mit der Zeit verbünden und mit dem, was uns die Zeit in die Arme treibt?



Was ereignet sich, was begegnet sich, was entsteht, wenn unsere Körper schauen und unsere Sinne wandern?



UMHERZIEHEN ist Einladung, ist Fragestellung, ist Erfahren, ist Tun.



Wir empfehlen, taschenlos bzw. taschenleicht zu kommen.



UMHERZIEHEN ist eine künstlerische Recherche, die im Rahmen von Stoffwechsel – Ökologie der Zusammenarbeit Im_Flieger entwickelt wurde.



Claudia Heu ist Choreografin und Performerin und lebt in Wien. www.claudiaheu.com



Axel Brom lebt und schreibt in Wien, wo er täglich viele Schritte tut.