Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 11.8.

Fotocredits: Filmstill: SPIELFELD, Kristina Schranz, DE 2017

8x8x6 Migration Standards | Open Air Filmscreening & Filmtalk



In den vergangenen Jahren war zu beobachten, dass auch hierzulande FilmemacherInnen schnell und energisch auf die Fluchtbewegungen reagiert haben, die die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien (und anderen Staaten) hervorgerufen haben. Das Spektrum der in diesem Programm gezeigten Filme reicht von sehr persönlichen Erzählungen, in denen Betroffenen eine Stimme gegeben wird, bis zur performativen Visualisierung statistischer Zahlen. Sie erschüttern und rütteln auf, aber mehr noch wird ihre gesellschaftliche Bedeutung evident: Denn wer sieht, der weiß. Und wer weiß, trägt Verantwortung.



8x8x6 MIGRATION STANDARDS ist Teil der dotdotdot Filmreihe 8x8x8 – EINE FORMEL FÜR DIVERSITÄT IM ÖSTERREICHISCHEN FILM?

http://dotdotdot.at/schwerpunkt/rueckblicke-ausblicke-8x8x8





FILMPROGRAMM



SPIELFELD • Kristina Schranz • DE 2017 • 26′

I’M ALIVE • Maria Weber • AT 2015 • 6’40

#THEIRCATSASWELL • Lisbeth Kovacic • AT 2016 • 3’15

15 JAHRE UND KEINE ANTWORT • Gita Ferlin • AT 2015 • 7′

IN ERSTER LINIE • Veronika Schubert • AT 2016 • 5’30

ENTWÜRFE • Juri Schaden • AT 2013 • 22′

MIGRATION STANDARDS • Borjana Ventzislavova • AT 2011 • 5′

IF I HAD LAND UNDER MY FEET • Lotte Schreiber & TK1968+ • AT 2016 • 7′



Filmgespräch im Anschluss an das Screening!





FREITAG IST barriereFREItag!

Kommunikationsassistenz an der Ticketinfo (ÖGS) • Filme mit deutschen Untertiteln (HoH) • Filmgespräche mit Übersetzung in Gebärdensprache (ÖGS)