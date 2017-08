Burggasse 21, 1070 Wien

Hypodens

29.08.2017 19:00h



Fotocredits: Luca Luz

HANS AHNERT | ROBERT GABRIS

OLIVIER HÖLZL | ELENI PALLES

CHRISTIANE PESCHEK | PHILIPP PESS



Die Ausstellung "hypodens" führt in die Kellerräume der Burggasse 21, ein Ort, der aufregender Bruch und Strophe zu sonst klassischen Präsentationen, kein white cube, sondern vielmehr dunkler Zwischenraum, Grauzone ist und von sechs KünstlerInnen in Interventionen erarbeitet wird. In aktuellen sowie eigens für die Ausstellung konzipierten Arbeiten formulieren Hans Ahnert, Robert Gabris, Olivier Hölzl, Eleni Palles, Christiane Peschek und Philipp Pess einen beeindruckenden medienübergreifenden Denkansatz.



Auf abgedunkelten 170m2 begegnen dem Besucher bewegte Nebelfelder, neongrelle Tiergestalten, Astgewirr, düsteres Schattenspiel, Spiegelkabinett und tonerzeugende Schneckenspuren. Der Wald, dort wo Schauergeschichten im Dickicht lauern, die Natur, hier wo alles so ursprünglich und doch so fremd erscheint, bilden das Setting, nicht jedoch den thematischen Kern der Präsentation. "hypodens" versammelt künstlerische Beschäftigungen mit der Durchlässigkeit einer Zwischenwelt, die sich an den Schnittstellen von Natur und Künstlichkeit, Fakt und Fake, Realität und Illusion, manifestiert.



Die Ambivalenz von Verborgenem und Offenem, Geheimnis und Äußerung, die Relevanz des schemenhaft wahrnehmbaren Dazwischen, formulieren Ahnert, Gabris, Hölzl, Palles, Peschek und Pess in interaktiven Rauminstallationen, Leuchtobjekten, Fotografien, Soundarbeiten und Visuals. Dazu verknüpfen sie Szenen aus der Natur mit Prozessen, die sozialen Interaktionen, sowie technischen und digitalen Abläufen der modernen Welt zu Grunde liegen. Sie nutzen die für ihre jeweiligen Arbeitsmethoden charakteristischen Materialkombinationen, reizen gewohnte Sehweisen weiter aus und binden stellenweise die Betrachter als aktive Mitgestalter der Präsentationen ein.