RaumD / Q21

Calle Libre – Festival for Urban Aesthetics #4

CALLE LIBRE - Festival for Urban Aesthetics

Street Art & Graffiti Festival

"Urban Divinity"



PROGRAM:

9.8.2017 | DAY 1



| 16.00 – 22.00 |

Official Festival Opening

MQ – MuseumsQuartier Wien | MQ Hof 8 | Raum D



| 16.00 – 19.00 |

Workshop w / Peter Phobia

Mumok | overpainted Atelier

regristration : overpainted@mumok.at



| 16.00 – 19.00 |

“Tactical Meditations” Performance by Nyxxx

Museumsquartier | MQ Hof 8

| 19.00 – 21.00 |

Live Painting by Martyn Mills



| 20.00 |

Artist Talk | Print Presentation | Podiumsdiskussion

Museumsquartier | MQ Hof 8 | Raum D





Bereits seit 2014 stellt das Festival Calle Libre neuartige künstlerische Tendenzen der Bereiche „Urban Art“ und „Street Art“ in das Zentrum einer öffentlichen Diskussion.



Das spartenübergreifende Kulturprojekt positioniert sich an der Schnittstelle von bildender Kunst, zeitbezogenen Kunstpraxen, Interkulturalität. kritischer Auseinandersetzung mit dem Begriff öffentlicher Raum und Partizipation.



Als mittlerweile größtes Street Art Festival Österreichs genießt Calle Libre internationale Reputation als Plattform für kreativen Ausdruck für Künstler aus aller Welt.



Unter dem Festivalthema "Urban Divinity" vereint Calle Libre 10 österreichische und internationale künstlerische Positionen, die sich im Stadtgebiet von Wien für mittel- und großformatige Wandgestaltungen verantwortlich zeigen.



Zusätzlich bietet das Festival transdiziplinäre Workshops, Siebdruck Editionen, Performance Kunst, Urban Art Guided Tour, Filmscreening und eine Block Party.