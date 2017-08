Thierry De Mey

Fotocredits: Herman Sorgeloos

1997 filmte Thierry De Mey Rosas danst Rosas in der ehemaligen von Architekt Henry Van de Velde entworfenen technischen Hochschule in Löwen. Er entschied sich für schnelle, kraftvolle Schnittfolgen, und neben dem Cast der vier Tänzerinnen von 1995/96 sind auch alle anderen Performerinnen des Stücks seit seiner Uraufführung 1983 zu sehen. Die Bühnenversion kommt im Oktober dieses Jahres als ImPulsTanz Special ins Odeon Theater zurück. Erwin Piplits und Uli Kaufmann präsentierten Rosas danst Rosas 1985 in einer dreiwöchigen Spielserie im damaligen Serapionstheater am Wallensteinplatz erstmals in Österreich. Bei ImPulsTanz war es 1997 und 2009 im damaligen Messepalast (heute MuseumsQuartier) zu sehen. Auch der Film wurde weltberühmt und von großen TV-Sendern und in Programmkinos in ganz Europa und darüber hinaus gezeigt.