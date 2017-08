Christine Gaigg / 2nd Nature: fickt euch doch ins knie

Fotocredits: Karolina Miernik

Für die Ausstellung WOMAN. FEMINISTISCHE AVANTGARDE DER 1970ER-JAHRE aus der SAMMLUNG VERBUND im mumok entwickelt Christine Gaigg vor Ort ein performatives Statement, das sichtbar machen will, was unbedingt sichtbar gemacht gehört: Befreiungsschlag und Aufbruchsstimmung gegen Kleinrasterung; Freiheit und Selbstbestimmungsrecht gegen Einkastelung. Denn in der Dichte der Ausstellung mit 300 Exponaten geht die eigentliche Stoßrichtung leicht verloren. Im heurigen ImPulsTanz Festival stellt fickt euch doch ins knie zusammen mit CLASH am 3. August im Odeon und dem Reenactment eines Fabre-Stücks einen Beitrag zu sexueller Identität und Ermächtigung dar.