Unteres Belvedere

Mulholland Drive

David Lynch, USA/F 2001, 141 min.

(mit Naomi Watts, Laura Harring)



Nach einem Mordanschlag auf dem Mulholland Drive sucht die Überlebende Rita (Laura Harring) Unterschlupf in der fremden Wohnung einer alten Frau. Deren Nichte Betty (Naomi Watts), die gerade in Hollywood angekommen ist, um ihr Glück als Schauspielerin zu versuchen, stellt fest, dass Rita jede Erinnerung abhandengekommen ist. Also hilft sie ihr dabei, ihrer Identität auf die Spur zu kommen. Doch mit jedem Puzzlestück, das die beiden Frauen mühsam zusammentragen, verstricken sie sich mehr und mehr in einen mysteriösen Kosmos, der sie irgendwann wie ein barocker Irrgarten gefangen hält.

David Lynch inszeniert diese Geschichte von geradezu greifbarer Sinnlichkeit wie eine Grafik von M. C. Escher, die in sich vollkommen schlüssig ist und unserer vertrauten Wahrnehmung von Raum und Zeit auf raffinierte Weise Hohn lacht.



Museumsticket = Kinoticket: Entweder an den Ticketkassen des Belvedere oder online www.belvedere.at/tickets



Der Kammergarten des Unteren Belvedere mit seinem besonderen Ambiente verwandelt sich heuer erstmals zum schönsten Freiluftkino Wiens. Vom 1. – 20. August 2017 wird täglich ab 21.30 Uhr unter dem Motto "Ein Hauch von Barock" ein exklusives Kinoprogramm geboten. Die Filme setzen sich sowohl direkt als auch indirekt mit dem Zeitalter des Barock auseinander und faszinieren vor allem mit ihrer besonderen Ausstattung und Opulenz.

Die Auswahl reicht von Sophia Coppolas Marie Antoinette und Derek Jarmans Caravaggio, über Federico Fellinis Das süße Leben und Jacques Tatis Mein Onkel bis zu David Lynchs Mulholland Drive und Sally Potters Orlando.

Die beiden Ausstellungen "Klimt und die Antike" und "Maria Theresia und die Kunst" können bis 21 Uhr besichtigt werden. Täglich zwischen 20 und 21 Uhr wird eine kostenlose Führung angeboten. Außerdem wartet auf die Kinobesucher_innen eine gemütliche After-Work-Atmosphäre mit Sommerbar und Snacks.



Filme in Originalversion mit Untertiteln.

Freie Platzwahl, keine Kartenreservierung möglich.

Bei Schlechtwetter findet keine Vorstellung statt.