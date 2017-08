Unteres Belvedere

Kino im Kammergarten: Hero

Hero

Zhang Yimou, CN 2002, 95 min., OmeU

(mit Jet Li, Maggie Cheung, Chen Dao Ming)



Das alte China ist in sieben Königreiche gespalten. Zwischen ihnen herrscht erbitterter Krieg. Der grausame König Qin (Chen Dao Ming) möchte die Reiche vereinen und als Kaiser über ein vereintes Imperium herrschen. Doch seine Widersacher trachten ihm nach dem Leben – allen voran die drei Erzfeinde Weiter Himmel, Zerbrochenes Schwert und Fliegender Schnee. Es gelingt ihm trotz gewaltigen Aufwands nicht, sie zu vernichten. Da taucht plötzlich ein Namenloser (Jet Li) im Palast des Königs auf und erzählt eine absonderliche Geschichte… Der mittlerweile weltberühmte Kameramann Christopher Doyle gestaltet dieses mythologische Geschichtskapitel Chinas wie ein farbenprächtiges barockes Gemälde und verleiht dem körperintensiven Spiel der Gewalten die berückende Aura des Surrealen und Fantastischen.



Museumsticket = Kinoticket: Entweder an den Ticketkassen des Belvedere oder online www.belvedere.at/tickets



*** Kino im Kammergarten – Ein Hauch von Barock ***



Der Kammergarten des Unteren Belvedere mit seinem besonderen Ambiente verwandelt sich heuer erstmals zum schönsten Freiluftkino Wiens. Vom 1. – 20. August 2017 wird täglich ab 21.30 Uhr unter dem Motto "Ein Hauch von Barock" ein exklusives Kinoprogramm geboten. Die Filme setzen sich sowohl direkt als auch indirekt mit dem Zeitalter des Barock auseinander und faszinieren vor allem mit ihrer besonderen Ausstattung und Opulenz.

Die Auswahl reicht von Sophia Coppolas Marie Antoinette und Derek Jarmans Caravaggio, über Federico Fellinis Das süße Leben und Jacques Tatis Mein Onkel bis zu David Lynchs Mulholland Drive und Sally Potters Orlando.

Museumsticket ist zugleich Kinoticket!

Die beiden Ausstellungen "Klimt und die Antike" und "Maria Theresia und die Kunst" können bis 21 Uhr besichtigt werden. Täglich zwischen 20 und 21 Uhr wird eine kostenlose Führung angeboten. Außerdem wartet auf die Kinobesucher_innen eine gemütliche After-Work-Atmosphäre mit Sommerbar und Snacks.



Filme in Originalversion mit Untertiteln.

Freie Platzwahl, keine Kartenreservierung möglich.

Bei Schlechtwetter findet keine Vorstellung statt.