Unteres Belvedere

Kino im Kammergarten: Fitzcarraldo

Fitzcarraldo

Werner Herzog, D 1982, 158 min.

(mit Klaus Kinski, Claudia Cardinale)



Durch den Handel mit dem wertvollen Rohstoff reich geworden, ließen die Kautschukbarone Brasiliens in Manaus Ende des 19. Jahrhundert eine Oper bauen, die wie ein barocker Traum aus dem Dschungel ragt. In der Rolle des Exzentrikers und Opernliebhabers Sweeney Fitzcarraldo erweckt Klaus Kinski diesen Traum als fulminanten Wahnsinn zum Leben. Finanziell unterstützt von seiner Freundin Molly (Claudia Cardinale), kauft Fitzcarraldo sich einen abgetakelten Flussdampfer, um das gerade erworbene Kautschukgebiet zu erschließen. Damit beginnt eine Dschungel-Odyssee der jenseitigen Art – und zwar nicht nur für die Mannschaft um Fitzcarraldo, sondern auch für deren Darsteller_innen und die Filmcrew, die von Kinskis legendären Ausfällen am Set heimgesucht wurden wie von einem Tropensturm.



Museumsticket = Kinoticket: Entweder an den Ticketkassen des Belvedere oder online www.belvedere.at/tickets



*** Kino im Kammergarten – Ein Hauch von Barock ***



Der Kammergarten des Unteren Belvedere mit seinem besonderen Ambiente verwandelt sich heuer erstmals zum schönsten Freiluftkino Wiens. Vom 1. – 20. August 2017 wird täglich ab 21.30 Uhr unter dem Motto "Ein Hauch von Barock" ein exklusives Kinoprogramm geboten. Die Filme setzen sich sowohl direkt als auch indirekt mit dem Zeitalter des Barock auseinander und faszinieren vor allem mit ihrer besonderen Ausstattung und Opulenz.

Die Auswahl reicht von Sophia Coppolas Marie Antoinette und Derek Jarmans Caravaggio, über Federico Fellinis Das süße Leben und Jacques Tatis Mein Onkel bis zu David Lynchs Mulholland Drive und Sally Potters Orlando.

Museumsticket ist zugleich Kinoticket!

Die beiden Ausstellungen "Klimt und die Antike" und "Maria Theresia und die Kunst" können bis 21 Uhr besichtigt werden. Täglich zwischen 20 und 21 Uhr wird eine kostenlose Führung angeboten. Außerdem wartet auf die Kinobesucher_innen eine gemütliche After-Work-Atmosphäre mit Sommerbar und Snacks.



Filme in Originalversion mit Untertiteln.

Freie Platzwahl, keine Kartenreservierung möglich.

Bei Schlechtwetter findet keine Vorstellung statt.