Unteres Belvedere

Kino im Kammergarten: Michael Kohlhaas

Arnaud des Pallières, F/D 2013, 122 min.

(mit Mads MIkkelsen, Bruno Ganz, David Bennent)



Vom Glanz des Barock haben Menschen wie Michael Kohlhaas nicht viel mitbekommen. Auf dem Weg zu einem Markt werden dem Pferdehändler von der Obrigkeit ohne rechtliche Grundlage zwei Pferde abgenommen. Der Versuch, eine angemessene Entschädigung zu bekommen, scheitert. Also entscheidet sich Kohlhaas für Selbstjustiz und beginnt mit seinem Gefolge Angst und Schrecken im Land zu verbreiten. Sein Rachefeldzug führt dazu, dass am Ende doch wieder Recht über Willkür siegt – wenn auch nicht ganz im Sinne des Protagonisten.

Mads Mikkelsen spielt diese glücklose Don-Quijote-Figur des Barock-Zeitalters mit dem stolzen Ernst, wie man ihn sonst von den Helden des Italo-Western kennt. „Statt der Sprache tragen die Bilder den Film, die Landschaft, die Kameraführung, die wiederholt an Rembrandt denken lässt, und vor allem der Ton (...) Wunderschön in ihrer betonten Kargheit und von großer Bedeutung für die Verführungskraft des Films sind die Kostüme“ (Harald Jähner, Berliner Zeitung)



Museumsticket = Kinoticket: Entweder an den Ticketkassen des Belvedere oder online www.belvedere.at/tickets



*** Kino im Kammergarten – Ein Hauch von Barock ***



Der Kammergarten des Unteren Belvedere mit seinem besonderen Ambiente verwandelt sich heuer erstmals zum schönsten Freiluftkino Wiens. Vom 1. – 20. August 2017 wird täglich ab 21.30 Uhr unter dem Motto "Ein Hauch von Barock" ein exklusives Kinoprogramm geboten. Die Filme setzen sich sowohl direkt als auch indirekt mit dem Zeitalter des Barock auseinander und faszinieren vor allem mit ihrer besonderen Ausstattung und Opulenz.

Die Auswahl reicht von Sophia Coppolas Marie Antoinette und Derek Jarmans Caravaggio, über Federico Fellinis Das süße Leben und Jacques Tatis Mein Onkel bis zu David Lynchs Mulholland Drive und Sally Potters Orlando.

Museumsticket ist zugleich Kinoticket!

Die beiden Ausstellungen "Klimt und die Antike" und "Maria Theresia und die Kunst" können bis 21 Uhr besichtigt werden. Täglich zwischen 20 und 21 Uhr wird eine kostenlose Führung angeboten. Außerdem wartet auf die Kinobesucher_innen eine gemütliche After-Work-Atmosphäre mit Sommerbar und Snacks.



Filme in Originalversion mit Untertiteln.

Freie Platzwahl, keine Kartenreservierung möglich.

Bei Schlechtwetter findet keine Vorstellung statt.