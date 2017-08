Kremserstraße 16, 2070 Retz

Letzter Tag: Geschäftszeiten

05.08.2017 10:00h



Ein Projekt von Marlene Leichtfried und Andreas Nader

im Rahmen des Viertelfestival NÖ 2017



VERLÄNGERT bis 5.8.

auf Anfrage post@geschaeftszeiten-projekt.at

LETZTER TAG 10-16h



anschliessend:

ab 17h Film „Aus der Zeit“ von Harald Friedl. Retzbacher Kultursommer (Gasthaus in der Europastrasse 7 in Mitterretzbach)



Die Ausstellung "Geschäftszeiten" handelt vom Wert der Nahversorgung: dem Austausch zwischen Kaufleuten und Kundschaft, der persönlichen Beratung und der Erfüllung von Sonderwünschen. Der fotografische Blick ist dokumentarisch und richtet sich auf Details - er bevorzugt ein handgeschriebenes Preisschild gegenüber dem Anblick immer voller Regale normierter Supermärkte. Sogenannte "Restposten" haben Jahre unbeachtet in Regalen verbracht - für die Ausstellung wurden sie geborgen, entstaubt und präsentieren sich in ihrer ganzen Schönheit. Rollos, die unten bleiben, sind sichtbare Zeugen einer Metamorphose. Fühlbar ist aber auch eine Aufbruchstimmung und die Hoffnung auf ein neues Bewusstsein. Deshalb gilt heute mehr denn je: "Fahr nicht fort, kauf im Ort!“