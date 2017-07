Jack Hauser: FLUXSAFEHOUSEVIENNA ends (Hommage to Matt Kindt)





FLUXSAFEHOUSEVIENNA ENDS

on the 31st of JULY



start: 8 PM



MISS COOCHIE BLOWS THE PIPE

ANTON THE LIVING MUSIC BOX BLOWS OUR MIND MGMT



end: 10 PM



at eSel REZEPTION / Q21 / MQwien