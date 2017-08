Schaustelle

zamSchauen #6: Hellblade - Senua's Sacrifice

#gamecinema #backseatgaming #hotseatgaming



Wieder mal widmen wir einen ganzen Abend einem einzigen Spiel und wollen es uns gemeinsam zum Launsch anschauen.



Das vielversprechende und von uns lang erwartete Hellblade: Senua's Sacrifice von Ninja Theory wird es diesmal sein. Ein Indiegame mit AAA Standards und einer Charekterin mit gespaltener Pers├Ânlichkeit.



Einlass: 19:30

Spielbeginn: 20:15



+++English+++



Once again we are dedicating a whole evening to one particular game. On launch.

This time it is the very promising and long awaited Hellblade: Senua's Sacrifice by Ninja Theory. An Indiegame with AAA production value and a mentally ill character.



open doors: 7.30pm

play session: 8.15pm